Россия и Китай негативно оценили ракетный удар США и их союзников по Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министра иностранных дел Китая Ван И во время переговоров в Пекине. 23 апреля 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министра иностранных дел Китая Ван И во время переговоров в Пекине. 23 апреля 2018

ПЕКИН, 23 апр — РИА Новости. Россия и Китай негативно оценивают ракетный удар США, Великобритании и Франции по Сирии, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"С обеих сторон дана крайне негативная оценка ракетной атаки США и их союзников по территории Сирийской Арабской Республики. Это грубейшее нарушение международного права", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своим китайским коллегой Ван И.

"Высказались с пользу проведения тщательного, объективного, без давления извне расследования миссии Организации по запрещению химического оружия инцидента с предполагаемым использованием химических веществ в городе Дума", — отметил российский министр.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке в Думе в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>