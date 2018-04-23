Россия и Китай негативно оценили ракетный удар США и их союзников по Сирии

ПЕКИН, 23 апр — РИА Новости. Россия и Китай негативно оценивают ракетный удар США, Великобритании и Франции по Сирии, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"С обеих сторон дана крайне негативная оценка ракетной атаки США и их союзников по территории Сирийской Арабской Республики. Это грубейшее нарушение международного права", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своим китайским коллегой Ван И.
"Высказались с пользу проведения тщательного, объективного, без давления извне расследования миссии Организации по запрещению химического оружия инцидента с предполагаемым использованием химических веществ в городе Дума", — отметил российский министр.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке в Думе в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
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