США отказались восстанавливать подконтрольные Асаду районы Сирии

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США не хотят восстанавливать районы Сирии, находящиеся под контролем президента Башара Асада, заявил высокопоставленный американский чиновник по итогам первого дня встреч глав МИД G7. Его слова распространила пресс-служба госдепартамента.

В январе в Госдепе заявили, что Вашингтон не будет помогать России, Ирану и официальному Дамаску в восстановлении страны, пока не будет проведена "политическая трансформация" Сирии. Как отметил и.о. помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд, условием является конституционная реформа и проведение выборов под эгидой ООН. По его словам, на эту задачу понадобится не менее 200-300 миллиардов долларов.

С аналогичным условием выступили и в Евросоюзе. Как заявили в совете по иностранным делам ЕС, для участия в восстановлении Сирии должен произойти политический переход, согласованный всеми сторонами конфликта. Кроме того, европейские дипломаты отмечают, что Евросоюз будет стремиться к наращиванию трансграничной помощи сирийцам, но так, чтобы Дамаск не получал от этого выгод.

В свою очередь, в Крыму заявили о возможном участии в экономическом восстановлении Сирии. Так, сопредседатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров отметил, что на это понадобится от 200 до 400 миллиардов долларов.

"Если семь лет разрушали Сирийскую Арабскую Республику, теперь наша задача за следующие семь лет ее сделать лучше, чем она была ранее", — сказал он.

Кроме того, руководитель группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин привел слова Асада о том, что для восстановления экономики арабской республики понадобится 10-15 лет.

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