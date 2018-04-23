США отказались восстанавливать подконтрольные Асаду районы Сирии

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. США не хотят восстанавливать районы Сирии, находящиеся под контролем президента Башара Асада, заявил высокопоставленный американский чиновник по итогам первого дня встреч глав МИД G7. Его слова распространила пресс-служба госдепартамента.
С аналогичным условием выступили и в Евросоюзе. Как заявили в совете по иностранным делам ЕС, для участия в восстановлении Сирии должен произойти политический переход, согласованный всеми сторонами конфликта. Кроме того, европейские дипломаты отмечают, что Евросоюз будет стремиться к наращиванию трансграничной помощи сирийцам, но так, чтобы Дамаск не получал от этого выгод.
"Если семь лет разрушали Сирийскую Арабскую Республику, теперь наша задача за следующие семь лет ее сделать лучше, чем она была ранее", — сказал он.
Кроме того, руководитель группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин привел слова Асада о том, что для восстановления экономики арабской республики понадобится 10-15 лет.
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