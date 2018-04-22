США и союзники должны остаться в Сирии после разгрома ИГ*, заявил Макрон

ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Франция, США и их союзники должны остаться в САР после разгрома ИГ*, чтобы "построить новую Сирию" и ограничить влияние Ирана, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Даже после окончания войны против ИГ* США, Франция и наши союзники, все страны региона, даже Россия, Турция будут играть важную роль в создании новой Сирии. Но определять будущее, конечно, будет сирийский народ", — сказал он в интервью американскому телеканалу Fox News.

Он также отметил, что полный вывод международных сил укрепит позиции Башара Ассада и Ирана. "Они подготовят новую войну, они будут подпитывать новых террористов", — считает французский лидер.

Макрон ранее заявил, что именно он убедил Дональда Трампа не выводить американские подразделения из САР. Хозяин Белого дома, в свою очередь, говорил, что США могут "очень скоро" покинуть страну, а о мирном урегулировании "позаботятся другие".

* Террористическая организация, запрещенная в России