В России пообещали привезти мальчика из видео о "химатаке" в Сирии в Гаагу

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 апр — РИА Новости. Москва приложит максимум усилий, чтобы привезти в штаб-квартиру ОЗХО сирийского мальчика, который засвидетельствует, что "химатака" в Думе была инсценировкой, заявил в интервью телеканалу НТВ постпред России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.

Дипломат подчеркнул, что по-другому убедить представителей стран Запада в постановочном характере опубликованных в Сети фото и видео не получится. На вопрос, могут ли запретить выступление мальчика в Гааге, он ответил: "Все возможно".

"Ничего не хотят слушать… Везде, где проходят катком, везде разрушения и хаос. Зациклились на свержении Асада, его правительства, их ничто другое не интересует. Химическая повестка дня — это только предлог. Никаких доказательств там нет, потому что даже самым ближайшим союзникам они ничего предъявить не могут", — сказал Шульгин.

Ранее в эфире телеканала "Россия 24" мальчик Хасан Диаб рассказал подробности съемок постановочного ролика "Белых касок". По его словам, он был с матерью в подвале, когда услышал крик на улице с призывов идти в больницу.

Как только семья вошла в госпиталь, мальчика схватили и начали поливать водой. Слова Диаба подтвердил и его отец, добавивший, что никакой химической атаки в Думе не было.

"Химатака" в Думе

В начале апреля Запад обвинил Дамаск в использовании химоружия в городе Дума. Выводы о причастности сирийской стороны были сделаны на основе сообщений СМИ и материалов из соцсетей.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, не было пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.

Минобороны, со своей стороны, представило доказательства того, что "химатака" в Думе была инсценировкой. Так, эксперты нашли участников постановки, которые рассказали, как проходили съемки. Позднее российским военным удалось обнаружить соответствующий реквизит.

Несмотря на это, на прошлой неделе США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3:42 мск до 5:10 мск они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

Владимир Путин назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом"

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