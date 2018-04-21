В Сирии за сутки более 1,2 тысячи человек вернулись в свои дома

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Более 1,2 тысячи человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки, сообщил в субботу начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 266 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 648 человек, в Восточную Гуту — 381 человек", — сказал он.

Евтушенко напомнил, что приоритетными направлениями работы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) являются создание условий для улучшения гуманитарной ситуации и оказание людям медицинской помощи.

Центр по примирению враждующих сторон провел благотворительную акцию в населенном пункте Джаббуль провинции Алеппо. Жителям передано более тонны свежего хлеба, добавил начальник ЦПВС.

Кроме того, российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 60 сирийцам, в том числе 15 детям.

Как отметил Евтушенко, восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возвращению людей к местам прежнего проживания. Российский центр контролирует переселение беженцев из зоны деконфликтации Телль-Рифъат в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. "За прошедшие сутки в этот населенный пункт вывезено 313 человек с личным имуществом", — сказал Евтушенко.