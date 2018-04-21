В Думе за сутки обезвредили 12 взрывных устройств

Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков

Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Специалисты за сутки обезвредили 12 самодельных взрывных устройств, разминировали 16 домов в сирийском городе Дума, сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"В городе Дума (в Сирии — ред.) продолжаются работы по разминированию жилых домов и объектов инфраструктуры, вывозу боеприпасов и мин. За прошедшие сутки разминировано 16 домов и придомовых территорий. Обезврежено 12 самодельных взрывных устройств", — сказал он.

Евтушенко также добавил, что в городе продолжается расчистка завалов и ремонт автодорог.