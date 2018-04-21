Экстремисты сдали сирийской армии склады с большим числом боеприпасов

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Экстремисты сдали ВС Сирии склады с большим числом боеприпасов, 30 единиц бронетехники, три пикапа с крупнокалиберными пулеметами, сообщил журналистам начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"В соответствии с соглашением, под контролем представителей центра по примирению экстремисты передали вооруженным силам Сирийской Арабской Республики 30 единиц бронетехники, 3 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, 36 противотанковых гранатометов, 20 крупнокалиберных пулеметов, 6 минометов, 3 противотанковых управляемых ракеты, 23 оперативно-тактические ракеты, 111 мин, 60 ручных гранат, более 63 тысяч боеприпасов к различному стрелковому оружию", — сказал он.

Евтушенко также добавил, что "под охрану правительственных сил Сирийской Арабской Республики сданы склады с большим количеством боеприпасов различного типа".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>