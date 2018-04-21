Источник сообщил о выводе боевиков из еще трех населенных пунктов в Сирии

ДАМАСК, 21 апр — РИА Новости. Армия Сирии договорилась с вооруженными группировками о выводе боевиков из трех населенных пунктов района Восточный Каламун в провинции Дамаск, сообщил РИА Новости местный источник в органах безопасности.
По его словам, соглашение достигнуто при участии РФ и включает в себя размещение военной полиции РФ на въездах в освобожденные города и урегулирование правового статуса тех, кто этого захочет. Договор также предусматривает создание совета для решения гражданских вопросов, в том числе проблемы заключенных.
Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о выводе боевиков незаконных вооруженных формирований из города Думейр. Сирийский военный источник сообщал РИА Новости, что договоренность также достигнута с боевиками в районах к югу от Дамаска, в частности Эль-Хаджр эль-Асвад.
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