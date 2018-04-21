В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, Турция — один, сообщается в субботу в информационном бюллетене Минобороны РФ.
В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились.
В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2508.
Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>