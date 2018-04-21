В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня, Турция — один, сообщается в субботу в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Латакия – три. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции Деръа", — говорится в сообщении.

В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились.

В Минобороны отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2508.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.

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