В Сирии погиб корреспондент чеченской телерадиокомпании "Грозный"

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Дамаске погиб внештатный корреспондент чеченской телерадиокомпании "Грозный" Ихаб Балан. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Глава Чечни выразил соболезнования творческому коллективу "Грозного", а также родным и близким журналиста.
"Террористы иблисского государства в очередной раз показали свое истинное лицо, убив молодого человека самой мирной профессии, который тесно сотрудничал и с РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова", — отметил Кадыров.
Глава Чечни добавил, что семье Балана будет оказана материальная помощь и поддержка.
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