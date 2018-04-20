Сирийские военные нашли в арсенале боевиков в Думейре американские ракеты

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Правительственная армия обнаружила в сирийском городе Думейр к северо-востоку от Дамаска большое количество оружия боевиков, в том числе ракеты американского производства, передает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на своего военного корреспондента.

"Отряды армии в ходе прочесывания поселения Думейр конфисковали большие партии оружия, боеприпасов и военной техники, принадлежавших боевикам "Джейш аль-Ислам"* в районе Эль-Махатта на юге поселения", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что среди оружия были самодельные ракеты, система залпового огня "Град", большое количество ракетных снарядов, минометов, десятки самодельных взрывных устройств, снаряды РПГ, несколько ракет американского производства ТOW, мины, коробки со взрывчатыми веществами, дистанционные детонаторы и платформы запуска ракет кустарного производства.

Ситуация в Думейре

Сирийская армия также обнаружила помещения, принадлежащие боевикам "Джейш аль-Ислам"*, в том числе мастерские по производству самодельных взрывных устройств и ракетных снарядов и подвалы, которые служили тюрьмой.

Правительственные силы восстановили контроль над стратегически важным городом Думейр на северо-востоке Дамаска после того, как оттуда вывезли всех боевиков радикальной группировки "Джейш аль-Ислам"*.

Город Думейр считается наиболее крупным населенным пунктом в Восточном Каламуне. Данное поселение являлось центром снабжения и управления всего района Восточный Каламун.

Несколько дней назад боевики "Джейш аль-Ислам"* в Думейре приступили к сдаче оружие. Начиная с 19 апреля, около пяти тысяч человек, среди которых участники группировки и члены их семей, начали покидать город. Они направились в Джараблус на севере Сирии (провинция Алеппо). После эвакуации всех боевиков планируется очистить населенный пункт от мин.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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