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Война в Сирии
Война в Сирии

В сирийской Думе нашли доказательство изготовления боевиками химоружия

16:4020.04.2018
(обновлено: 17:23 20.04.2018)
1660914
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкХимическая лаборатория боевиков по изготовлению отравляющих веществ и взрывчатки в подвале одного из домов в освобожденом пригороде Дамаска Думе. 18 апреля 2018Химическая лаборатория боевиков по изготовлению отравляющих веществ и взрывчатки в подвале одного из домов в освобожденом пригороде Дамаска Думе. 18 апреля 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДУМА (Восточная Гута, Сирия), 20 апр — РИА Новости. Российские военные обнаружили в сирийской Думе еще одно доказательство изготовления боевиками из группировки "Джейш аль-Ислам"* химического оружия, сообщил журналистам специалист войск радиационной, химической и биологической защиты полковник Александр Родионов.

Сирийский флаг на разрушенной улице в Восточной Гуте
© AFP 2018 / Louai Beshara
Мнение: западный спектакль про химоружие в Гуте полностью опровергнут

Речь идет о веществе гексамин. Его нашли в химической лаборатории боевиков. Вещество используют как для изготовления взрывчатки, так и для производства боевых отравляющих веществ типа зарин.

Накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова сказала, что сирийские правительственные войска обнаружили в Восточной Гуте контейнеры с хлором из Германии.

В Берлине заявили, что не располагают такими данными и не выдавали разрешение на импорт вещества в Сирию.

Удар по Сирии

Британские военные в защитных костюмах в Солсбери
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Страшнее химоружия: "безрассудная Россия" загнала элиты Запада в ловушку
Десятого апреля Вашингтон обвинил Дамаск в химатаке на мирное население в Думе. Ни российские военные эксперты, ни местные жители это не подтвердили. 

Несмотря на это, США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам. С 03:42 мск по 05:10 мск они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО.

В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Мировой обман ценой в печенье — подробности постановки химатаки в Сирии

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства того, что предполагаемая химическая атака в Думе была постановкой. Цель вбросов — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне, пояснили в ведомстве.

В российском Генштабе еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

© РИА Новости / Виталий Подвицкий https://ria.ru/caricature/20180418/1518901811.html?inj=1
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
https://ria.ru/caricature/20180418/1518901811.html?inj=1
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Война в Сирии
Комментарии
14 пользователей оставили 16 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Джанго Вэст
Всем все равно, кто там что нашёл. Даже если бы поймали амеканцев за руку когда те распыляли отравляющие вещества, они бы говорили что это все Россия и их шестёрки поддерживали бы их
17:05
20.04.2018
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Всё ЧёткоТрамп Всемогущий
Трамп Всемогущий,
1. Докажите, что это фейк.
2. Про никто в мире не заикайтесь. Лично читаю всю западную прессу и мнение простых людей. Вам там многие в лицо плюнут.
3. В мире - это вы нескромно про Украину? Да у вас комплексы, товарищ украинец.
17:21
20.04.2018
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