В сирийской Думе нашли доказательство изготовления боевиками химоружия

Химическая лаборатория боевиков по изготовлению отравляющих веществ и взрывчатки в подвале одного из домов в освобожденом пригороде Дамаска Думе. 18 апреля 2018

Химическая лаборатория боевиков по изготовлению отравляющих веществ и взрывчатки в подвале одного из домов в освобожденом пригороде Дамаска Думе. 18 апреля 2018

ДУМА (Восточная Гута, Сирия), 20 апр — РИА Новости. Российские военные обнаружили в сирийской Думе еще одно доказательство изготовления боевиками из группировки "Джейш аль-Ислам"* химического оружия, сообщил журналистам специалист войск радиационной, химической и биологической защиты полковник Александр Родионов.

Речь идет о веществе гексамин. Его нашли в химической лаборатории боевиков. Вещество используют как для изготовления взрывчатки, так и для производства боевых отравляющих веществ типа зарин.

Накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова сказала, что сирийские правительственные войска обнаружили в Восточной Гуте контейнеры с хлором из Германии.

В Берлине заявили, что не располагают такими данными и не выдавали разрешение на импорт вещества в Сирию.

Удар по Сирии

Десятого апреля Вашингтон обвинил Дамаск в химатаке на мирное население в Думе. Ни российские военные эксперты, ни местные жители это не подтвердили.

Несмотря на это, США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам. С 03:42 мск по 05:10 мск они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО.

В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства того, что предполагаемая химическая атака в Думе была постановкой. Цель вбросов — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне, пояснили в ведомстве.

В российском Генштабе еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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