Россия докажет, что атака США на Сирию была аморальной, заявил Клинцевич

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россия с фактами докажет, что сирийские ПВО смогли сбить большинство ракет стран Запада, выпущенных по Сирии, и тем самым покажет, что их атака была не только аморальной, но и неэффективной, заявил сенатор Франц Клинцевич.

Российские военные скоро представят доказательства того, что ПВО Сирии сбила часть ракет, выпущенных США, Британией и Францией, российская сторона получала данные в режиме реального времени, сказал ранее в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров.

"У меня нет сомнений, что Россия с фактами в руках докажет, что ПВО Сирии сбила значительную часть ракет союзников. Доказательства, которые предъявит всему миру Россия, — это в том числе и попытка вести диалог с США на более понятном им языке, попытка объяснить, что вся эта их акция, будучи аморальной по своей сути, оказалась к тому же еще и совершенно неэффективной", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Вместе с тем сенатор полагает, что США все равно официально не признают успех сирийских ПВО.

"По крайней мере в новейшей истории не было ни одного случая, чтобы американцы признались в неэффективности своих действий", — сказал он.

Как сообщило Минобороны РФ, целями удара США, Великобритании и Франции по Сирии 14 апреля были объекты в Барзе и Джарамани, а также ряд аэродромов. В отражении удара армия САР использовала комплексы ПВО С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела". Те объекты, которые прикрывались комплексами ПВО, практически все отразили удар. Всего сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103, выявленных в воздушном пространстве республики. Ни один аэродром не получил серьезных разрушений. При этом по научно-исследовательским объектам в районе Барзы и Джарамани, по оценке МО РФ, применено 30 ракет и управляемых авиабомб. Из них 5 было уничтожено сирийскими средствами ПВО. При отражении удара сирийская армия израсходовала 112 зенитных управляемых ракет.

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