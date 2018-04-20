ДУМА (Сирия), 20 апр – РИА Новости. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), прибывшие в Сирию 14 апреля, отказываются встречаться с жителями Думы, передает корреспондент РИА Новости.

Дамаск с первого дня гарантировал миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) безопасность передвижения по городу. Но специалисты так и не прибыли на место предполагаемого ЧП. Они не посещали больницу в Думе, где якобы оказывалась помощь пострадавшим от химической атаки.

Также представители организации отказываются встречаться с местными жителями, в том числе с отцом мальчика Хасана Диаба, который готов дать показания, что никакой химической атаки не было.

Сирийские власти опасаются, что эксперты ограничатся "дистанционным" изучением доказательств, как это произошло в случае с предыдущей постановочной химатакой в Хан-Шейхуне, после чего уедут обратно в Гаагу.

Сирийский мальчик Хасан Диаб Сирийский мальчик Хасан Диаб

Ситуация в Думе

Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Госдепартамент США ранее заявил, что Дамаск и Россия занимаются "зачисткой" места "химатаки" в Думе, не допуская туда инспекторов ОЗХО. Россия потребовала предъявить доказательства.

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