США обвинили Россию и Сирию в «зачистке» места химатаки в Думе

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Госдепартамент США утверждает, что Россия и Сирия занимаются "зачисткой" места предполагаемой химатаки в городе Дума и поэтому не пускают туда экспертов ОЗХО.

По словам официального представителя американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, российские официальные лица работают с представителями правительства Сирии, чтобы отказать и отложить доступ миссии ОЗХО в Думу.

"Мы полагаем, что это попытка провести свое подстроенное расследование. Российские официальные лица вместе с сирийским режимом, мы думаем, работают, чтобы зачистить места предполагаемых атак и убрать доказательства применения химического оружия", — заявила Науэрт.

Представитель госдепа заявила, что на некоторых свидетелей событий власти Сирии и Россия "оказывали давление, чтобы они поменяли свои показания о том, что произошло".

Расследование "химатаки"

Ранее сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источник сообщало, что Дамаск направил официальное приглашение ОЗХО посетить Думу. По словам источника, Сирия готова оказать специалистам необходимую помощь. Кроме того, Дамаск выразил надежду на то, миссия будет проводить работу в полной прозрачности, опираясь на конкретные и достоверные доказательства.

Позднее в ОЗХО подтвердили отправку миссии в Думу.

В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что Москва озабочена тем, что ряд игроков пытается воспрепятствовать работе миссии ОЗХО в Думе.

Министр напомнил, что группа экспертов ОЗХО для расследования предполагаемых событий в сирийской Думе несколько дней назад прибыла в Бейрут, "и должна была уже на утро пересекать границу с Сирийской Арабской Республикой, где их ждали консульские представители сирийского МИД для выдачи виз".

"Они в тот момент не смогли выдвинуться, потому что начались удары. Кому-то очень не хотелось, чтобы они попали своевременно в тот район, о котором идет речь", — заявил Лавров.

Ракетная атака

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО. В отражении удара использовались комплексы С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела".В результате атаки никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

Президент России Владимир Путин назвал атаку актом агрессии против суверенного государства. При этом ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, которая послужила предлогом для ракетного удара.

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