Эксперт объяснил, зачем России нужны переданные Сирией американские ракеты

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сирийские власти передали России две неразорвавшиеся крылатые ракеты США, которые были выпущены во время недавнего удара, сообщили СМИ. Транспортировка американских ракет из Сирии в Россию состоялась 18 апреля.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik заявил, что полученное подобным образом вооружение всегда подробно изучается.

По словам эксперта, полученные ракеты помогут выявить технические решения, используемые для преодоления систем ПВО, постановки ложных целей и помех.

"Соответственно, посмотреть на нынешние технические особенности этой ракеты будет как минимум небесполезно для российских военных. В случае, если на них установлено действительно что-то ценное, это позволит учесть этот момент для разработки перспективных систем российских ПВО", — отметил Рожин в эфире радио Sputnik.

Пентагон информацией не располагает

В министерстве обороны США не располагают информацией о том, что сирийские власти якобы передали России две неразорвавшиеся американские ракеты, которые были выпущены во время недавнего удара.

"Это новое для меня. Не знаю", — заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи, отвечая на соответствующий вопрос.

Ракетная атака

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО. В отражении удара использовались комплексы С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела".

В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

Президент России Владимир Путин назвал атаку актом агрессии против суверенного государства. При этом ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, которая послужила предлогом для ракетного удара.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удары, заявила, что истинной целью атаки было дать передышку боевикам в городе Дума.

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