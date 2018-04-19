Госдеп утверждает, что Россия и Сирия занимаются "зачисткой места химатаки"

ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Госдепартамент США утверждает, что Россия и Сирия занимаются "зачисткой" места предполагаемой химатаки в городе Дума и поэтому не пускают туда экспертов ОЗХО.
"Мы полагаем, что это попытка провести свое подстроенное расследование. Российские официальные лица вместе с сирийским режимом, мы думаем, работают, чтобы зачистить места предполагаемых атак и убрать доказательства применения химического оружия", — добавила она.
По ее словам, на некоторых свидетелей событий власти Сирии и Россия "оказывали давление, чтобы они поменяли свои показания о том, что произошло".
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Как сообщило Минобороны РФ, целями удара США, Великобритании и Франции по Сирии 14 апреля были объекты в Барзе и Джарамани, а также ряд аэродромов. В отражении удара армия Сирии использовала комплексы ПВО С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела". Почти все объекты, которые прикрывались комплексами ПВО, отразили удар.
Всего сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103, выявленных в воздушном пространстве республики. Ни один аэродром не получил серьезных разрушений. При этом по научно-исследовательским объектам в районе Барзы и Джарамани, по оценке Минобороны РФ, было применено 30 ракет и управляемых авиабомб. Из них 5 было уничтожено сирийскими средствами ПВО. При отражении удара сирийская армия израсходовала 112 зенитных управляемых ракет.
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