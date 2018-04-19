Госдеп утверждает, что Россия и Сирия занимаются "зачисткой места химатаки"

ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Госдепартамент США утверждает, что Россия и Сирия занимаются "зачисткой" места предполагаемой химатаки в городе Дума и поэтому не пускают туда экспертов ОЗХО.

"Мы можем подтвердить, что эксперты ОЗХО все еще не могут попасть в Думу в Сирии. Сегождня уже 12 дней с момента атаки на мужчин, женщин, детей, невинных мирных жителей. У нас есть заслуживающая доверия информация, что российские официальные лица работают с сирийским режимом, чтобы отказать и отложить доступ этих экспертов в Думу", — заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт на брифинге.

"Мы полагаем, что это попытка провести свое подстроенное расследование. Российские официальные лица вместе с сирийским режимом, мы думаем, работают, чтобы зачистить места предполагаемых атак и убрать доказательства применения химического оружия", — добавила она.

По ее словам, на некоторых свидетелей событий власти Сирии и Россия "оказывали давление, чтобы они поменяли свои показания о том, что произошло".

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Как сообщило Минобороны РФ, целями удара США, Великобритании и Франции по Сирии 14 апреля были объекты в Барзе и Джарамани, а также ряд аэродромов. В отражении удара армия Сирии использовала комплексы ПВО С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела". Почти все объекты, которые прикрывались комплексами ПВО, отразили удар.

Всего сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103, выявленных в воздушном пространстве республики. Ни один аэродром не получил серьезных разрушений. При этом по научно-исследовательским объектам в районе Барзы и Джарамани, по оценке Минобороны РФ, было применено 30 ракет и управляемых авиабомб. Из них 5 было уничтожено сирийскими средствами ПВО. При отражении удара сирийская армия израсходовала 112 зенитных управляемых ракет.