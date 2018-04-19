МИД Франции не исключает новых химических атак в Сирии

ПАРИЖ, 19 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Уверенности в том, что химические атаки не будут происходить в Сирии после удара Франции, США и Великобритании, нет, заявил в четверг глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в прямом эфире телеканала BFMTV.

"Мы не можем быть уверены в этом", — сказал глава внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли считать, что после удара США, Великобритании и Франции химатаки прекратятся.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Москва призвала расследовать инцидент силами Организации по запрещению химического оружия. Миссия по установлению фактов прибыла в Сирию, однако до сих пор не может приступить к работе по соображениям безопасности.

США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет. По данным Пентагона, все они достигли цели, а по данным Минобороны РФ, большая часть ракет была сбита сирийской ПВО. Российские силы в отражении атаки задействованы не были, но отслеживали все пуски.

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