Москва обеспокоена тем, что в Думе пытаются помешать работе миссии ОЗХО

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Москва озабочена тем, что ряд игроков пытается воспрепятстовать работе миссии ОЗХО в Думе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы, конечно, озабочены тем, как целый ряд игроков пытается воспрепятстовать деятельности ОЗХО. Мы не сомневаемся, что в ОЗХО и в Гааге, и в ее выездных миссиях работают высокие профессионалы. Но мы также не можем исключать, потому что есть свидетельства о том, что этих экспертов, этих ученых пытаются использовать в политических целях", — сказал Лавров.

Он напомнил, что миссия ОЗХО для расследования предполагаемых событий в сирийской Думе несколько дней назад прибыла в Бейрут, "и должна была уже на утро пересекать границу с Сирийской Арабской Республикой, где их ждали консульские представители сирийского МИД для выдачи виз".

"Они в тот момент не смогли выдвинуться, потому что начались удары. Кому-то очень не хотелось, чтобы они попали своевременно в тот район, о котором идет речь", — сказал Лавров.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Москва призвала расследовать инцидент силами Организации по запрещению химического оружия. Миссия по установлению фактов прибыла в Сирию, однако до сих пор не может приступить к работе по соображениям безопасности.

Полный текст читайте на сайте ria.ru 20 апреля

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>