ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Во время недавнего удара США по Сирии российские военные "вели себя профессионально" и не угрожали американским ВМС, заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

"Мы не чувствовали угрозы ни в какой момент. На самом деле никаких угроз во время этого удара русские не транслировали. Они действовали профессионально и соблюдали "правила дорожного движения" на море", — сказал Маккензи, особо подчеркнув, что никакой опасности для эсминца "Дональд Кук" не было.

На прошлой неделе Маккензи подтвердил, что военные двух стран постоянно были на связи. Для коммуникации использовали так называемые каналы по предотвращению конфликтов, которые действуют между сторонами, вовлеченными в конфликт.

Ранее The Times сообщила, что российские подводники заставили беспорядочно маневрировать британскую субмарину класса Astute, в результате чего она не смогла нанести удар по САР.

По сведениям газеты, подлодка "играла в кошки-мышки" в Средиземном море с одной или, возможно, двумя российскими субмаринами класса "Варшавянка".

США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используют для производства химического оружия. С 03:42 мск до 05:10 мск они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>