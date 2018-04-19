В Восточной Гуте нашли дымовые шашки из Солсбери

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Сирийские правительственные войска обнаружили в Восточной Гуте хлор и дымовые шашки западного производства, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Этот факт даже сложно каким-то образом комментировать, настолько он устрашающий и подрывающий веру в человечность отдельных государств. Мы, конечно, говорим не о целых государствах, а о тех политиках и руководителях, которые отдают подобные приказы и принимают подобные решения", — отметила Захарова.
Десятого апреля Вашингтон обвинил Дамаск в химатаке на мирное население в городе Дума Восточной Гуты. Ни российские военные эксперты, ни местные жители это не подтвердили.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства того, что предполагаемая химическая атака в Думе была постановкой. Цель вбросов — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне, пояснили в ведомстве.
В российском Генштабе еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
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