В Восточной Гуте нашли дымовые шашки из Солсбери

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Сирийские правительственные войска обнаружили в Восточной Гуте хлор и дымовые шашки западного производства, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"На освобожденных территориях Восточной Гуты сирийскими правительственными войсками обнаружены контейнеры с хлором — самым страшным видом химического оружия — из Германии, а также дымовые шашки производством города — внимание! — Солсбери", — сказала она на брифинге в Москве.

"Этот факт даже сложно каким-то образом комментировать, настолько он устрашающий и подрывающий веру в человечность отдельных государств. Мы, конечно, говорим не о целых государствах, а о тех политиках и руководителях, которые отдают подобные приказы и принимают подобные решения", — отметила Захарова.

Десятого апреля Вашингтон обвинил Дамаск в химатаке на мирное население в городе Дума Восточной Гуты. Ни российские военные эксперты, ни местные жители это не подтвердили.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства того, что предполагаемая химическая атака в Думе была постановкой. Цель вбросов — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне, пояснили в ведомстве.

В российском Генштабе еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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