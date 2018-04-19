Отец мальчика из видео в Сирии готов опровергнуть сообщения о "химатаке"

ДУМА (Сирия), 19 апр – РИА Новости. Омар Диаб, отец сирийского мальчика, задействованного в провокационном видео НПО "Белые каски" о якобы имевшем место применении правительственными войсками Сирии химоружия, заявил, что готов дать показания в любых международных организациях, что применения химоружия в Думе не было.
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
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