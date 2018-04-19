ВВС Ирака нанесли удары по позициям ИГ* в Сирии

ДОХА, 19 апр — РИА Новости. Иракские ВВС нанесли удары по позициям террористической группировки "Исламское государство"* в приграничных с Ираком районах Сирии, говорится в сообщении пресс-офиса премьер-министра Ирака.

"По приказу командующего Вооруженными силами Ирака Хейдара аль-Абади наши героические Военно-воздушные силы в четверг нанесли удары по позициям "Исламского государства"* возле иракской границы", — говорится в сообщении.

Пресс-офис премьера Ирака отметил, что присутствие боевиков ИГ* на границе с Ираком представляло опасность для страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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