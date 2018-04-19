Террористы мешают экспертам ОЗХО войти в сирийскую Думу, заявил Богданов

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Доступу экспертов ОЗХО в сирийский город Дума мешают террористы, заявил в четверг РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Как показывают события, (угроза) существует, к сожалению",- сказал Богданов, отвечая на вопрос, сохраняется ли угроза для экспертов ОЗХО, которые должны прибыть на место предполагаемой химатаки в сирийской Думе.

"Есть боевики, которые терроризируют граждан и, в том числе, препятствуют нормальной работе представителей международного сообщества — ООНовцев и ОЗХО. Кто-то не хочет, чтобы было объективное профессиональное расследование", — добавил он.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.