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Война в Сирии
Война в Сирии

Мировой обман ценой в печенье - подробности постановки химатаки в Сирии

13:2919.04.2018
(обновлено: 13:45 19.04.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПригород Дамаска Дума после освобождения от боевиковПригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДУМА (Сирия), 19 апр — РИА Новости. Совсем недавно поездка в Думу в сирийской Восточной Гуте представлялась самоубийством. Сегодня в этом городе жизнь начинается заново, о войне напоминает серая пыль и полуразрушенные здания.

Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Белые каски организаторов "химатаки" нашли на свалке в Думе, сообщают СМИ
Особую известность в мире Дума приобрела 7 апреля, в момент, когда весь западный мир начал биться в истерике из-за видеоролика, на котором засняты пострадавшие от предполагаемой химической атаки, повлекшей за собой удары США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии.

В отличие от истории с Хан-Шейхуном в провинции Идлиб, где якобы было применено химическое оружие так же в апреле, но в прошлом году, Дума сегодня доступна для любого простого человека, журналиста и эксперта.

Пока эксперты ОЗХО проводят разведку и переживают за свою безопасность, откладывая тем самым расследование предполагаемой химатаки, журналисты со всего мира уже полностью изучили каждый сантиметр "съемочной площадки" в больнице, химическую лабораторию боевиков и в целом город, который считался последним оплотом террористов в восточном пригороде Дамаска.

Сирийский флаг на разрушенной улице в Восточной Гуте. Архивное фото
© AFP 2018 / Louai Beshara
Американские журналисты не нашли доказательств химатаки в сирийской Думе
Корреспондент РИА Новости опросил жителей Думы и нашел 11-летнего "героя" последней серии "химического сериала" "Белых касок" — Хасана Диаба, который рассказал, что произошло на самом деле в больнице Думы седьмого апреля.

Организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же "белые каски" создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим", диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали ряд материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме. А президент Сирии Башар Асад заявил, что члены организации "Белые каски" на самом деле являются сторонниками террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России).

Театр военных действий
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Театр военных действий

Больница-крепость

Разрушенные здания в Думе. Архивное фото
© AFP 2018 / Louai Beshara
Эксперт рассказал, где могли создать оборудование лаборатории в Думе
В городе первое, на чем заостряется внимание, — это настроение жителей. Люди, прожившие под террористами почти семь лет, сегодня улыбаются и настроены позитивно на будущее.

"Спасибо армии, что наконец освободила нас от террористов. Теперь никто не угрожает, и можно спокойно работать и жить", — говорит мужчина, проезжающий мимо иностранцев на ослике с повозкой.

В связи с катастрофическим дефицитом топлива жизнь в Думе, кажется, откатилась на пару веков назад. Последние годы электричество было только у боевиков, не говоря о машинах и бензине.

Улыбчивый, до черноты загоревший мужчина любезно подсказывает дорогу до больницы. Она оказывается буквально в квартале от нас.

Многоэтажное здание бывшего министерства сельского хозяйства закопано по второй этаж и стало центральной больницей. Вход через подземный туннель.

Он поражает своими масштабами — на потолке освещение, ширина и высота "коридора" позволяет без сложностей проехать на большом внедорожнике. Туннелей целая сеть. В больницу под землей можно попасть из разных частей города, на полу плитка.

"Видите, не только в России есть метро, с такой подземной инфраструктурой метро может быть и в Думе", — смеясь, говорит сирийский военный, сопровождающий нас с коллегой — Михаилом Воскресенским, который полностью погрузился в работу, фиксируя через свой объектив каждую деталь.

В самой больнице все чисто, операционная пуста, оборудование здесь не хуже, чем в большинстве подмосковных медучреждений. А вот и помещение, ставшее известным на весь мир по видеокадрам, на которых детей и взрослых поливали водой, якобы спасая от последствий применения хлора.

Воспоминания доктора

В холле встречаем сотрудника больницы Бараа Бадрана. Молодой врач был на работе в тот момент, когда ворвались боевики с камерами и начали кричать, что все отравлены химическими веществами.

"Сюда ворвалась группа людей и стала кричать, что была химическая атака. По факту, тут недалеко были разрушены несколько зданий, в результате чего поднялось много пыли и случился пожар. Но тут не было химической атаки. У нас в госпитале не было ни одного пациента с симптомами химического отравления", — рассказывает Бараа, показывая рукой, откуда ворвались боевики, где лежали пациенты, и на шланг, из которого людей поливали холодной водой.

Сейчас помещение, где велась видеосъемка боевиков, практически пустое, пациентов, по словам доктора, либо выписали, либо перевели в другие медучреждения в Дамаске.

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© Ruptly
Мальчик из видео про "химатаку" в Думе рассказал про обстоятельства съемки

Жители Думы о химатаке: "Ничего не видел"

Очевидцы рассказали об обстоятельствах съемки видео о химатаке в Думе
© Минобороны РФ
Очевидцы рассказали об обстоятельствах съемки видео о "химатаке" в Думе
Людей в квартале, где расположена больница, на удивление много. Особо предприимчивые уже успели открыть торговые точки. Где-то одежда, не Haute couture конечно, где-то даже можно купить банку газированной сладкой воды и зелень.

"Я здесь был с семьей в ту субботу. Мои сидели в подвале. Нас всех боевики загоняли в подвалы. После обстрела я поднялся на улицу посмотреть, что произошло, было много пыли, снаряд попал в здание, где располагалась группа "Джейш аль-Ислам" (запрещена в РФ — ред.), я знаю. Я хотел посмотреть, может, кому нужна помощь, побежал к зданию, если бы там был хлор, я бы рядом с вами сейчас не говорил точно", — говорит пожилой мужчина, поправляя свои товары на витрине магазина.

Каждый встречный на вопрос о химатаке, отвечал: "Нет, ничего не видел", "Не слышал", "Среди близких и родных никто не пострадал".

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ городской подземной больнице в пригороде Дамаска Думе
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В городской подземной больнице в пригороде Дамаска Думе

"Видимо, поэтому эксперты ОЗХО не едут сюда к нам. Видите, тут все безопасно, вас никто не убивает, до вас были несколько журналистов. Им тут расследовать нечего — это факт", — говорит один из сирийских сопровождающих солдат.

Действительно, эксперты уже несколько дней находятся в Дамаске, в Думу приезжала группа для оценки уровня безопасности. Но несмотря на реальную ситуацию, никто не начинает расследование.

"Зато удар был нанесен. Помните ту ночь, чуть война большая не случилась. Они (США) уже много раз так делали. Они просто хотят разрушить нашу страну, прикрываясь дешевыми видео террористов", — продолжает рассуждать раздосадованный боец.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОперационная в городской подземной больнице в пригороде Дамаска Думе
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Операционная в городской подземной больнице в пригороде Дамаска Думе

Маленький герой сомнительного кино

Химическая лаборатория боевиков по изготовлению отравляющих веществ и взрывчатки в подвале одного из домов в освобожденом пригороде Дамаска Думе. 18 апреля 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российские военные обнаружили химлабораторию боевиков в сирийской Думе‍
У жителей спрашиваем, где можно найти мальчика по фамилии Диаб, который за последнюю неделю стал дважды героем популярных сюжетов. Первый раз он был среди "помытых" боевиками "пострадавших", во второй раз он же, бодрый и опрятный, рассказывал на камеру ВГТРК о том, как все было на самом деле.

Найти 11-летнего Хасана и его отца по счастливой случайности оказалось несложно. Сосед по подвалу семейства Диабов, встретившийся случайно на улице, согласился проводить.

"Да, я был на видеоролике. К нам пришли в подвал и стали говорить, чтобы мы шли наверх с ними. Потом нас взяли в больницу, а там начали поливать водой. Я был с мамой и сестрой. У меня ничего не болело, и мы чувствовали себя хорошо. Ничего не дали", — говорит парень, оглядываясь по сторонам.

"Нам дали немного риса и печенья", — перебивает отец Хасана.

По его словам, поливали холодной водой из шланга маленького Диаба и людей рядом минут десять.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкГородская подземная больница в пригороде Дамаска Думе
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Городская подземная больница в пригороде Дамаска Думе

"Я сам был пленным у боевиков. Со своими друзьями мы копали траншеи у городского стадиона. Когда сказали, что ударили по моему району, я попросил отпустить меня на полчаса — час, посмотреть, вся ли семья цела. Я прибежал в свой район, и никого не застал. Я закурил, осмотрел место, куда прилетел снаряд. И пошел к входу в туннель, там было много воды, я встретил детишек, мы поздоровались, спросили, как у меня дела, поулыбались. Зашел в холл больницы. Там сидела жена и дети. Спросил, что тут делаете, они сказали "сидим", им дали немного джема и печенье. Я опоздал на съемку", — делится воспоминаниями отец мальчика Омар.

Помимо семьи Диаб, героями съемок "Белых касок" оказались еще несколько десятков человек, которых предстоит найти и поговорить. Но картина уже становится понятна от увиденного и услышанного, вопреки преждевременным решениям руководителей ряда западных стран.

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