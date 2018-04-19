Крым поучаствует в восстановлении экономики Сирии, заявил Аксенов

ЯЛТА, 19 апр — РИА Новости. Крым намерен принять участие в восстановлении и развитии экономики Сирии, заявил глава республики Сергей Аксенов в четверг.

"Мы надеемся, что Крым примет участие в восстановлении и развитии экономики Сирии. Будет обсуждаться ряд предложений по сотрудничеству, в том числе создание международного зернового хаба в одном из крымских портов", — говорится в приветствии Аксенова к участникам Ялтинского международного экономического форума.

Сирийская делегация во главе с министром экономики и внешней торговли Самером аль-Халилем принимает участие в ЯМЭФ.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>