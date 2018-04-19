БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Евросоюз убедил сирийскую оппозицию приехать на переговоры в Женеву без предварительных условий, заявил в четверг глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.

"Оппозиция готова прибыть (в Женеву — ред.). Европейский союз сделал свою работу, убедив оппозицию приехать без предварительных условий, согласиться на переговоры. Надо чтобы (сирийский) режим согласился с разделом власти, чтобы все сообщества были представлены во власти", — сказал он в эфире телерадиокомпании RTBF.

По словам Рейндерса, для этого "требуется оказать давление на союзников режима – Иран и Россию, и мы это делаем".

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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