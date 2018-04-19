БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Евросоюз убедил сирийскую оппозицию приехать на переговоры в Женеву без предварительных условий, заявил в четверг глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.
По словам Рейндерса, для этого "требуется оказать давление на союзников режима – Иран и Россию, и мы это делаем".
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>