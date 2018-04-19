ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о "жесткой схватке американских и российских сил" в Сирии несколько недель назад.
"Мы уже об этом говорили некоторое время назад, у нас была очень, очень жесткая схватка в Сирии недавно, месяц назад, между нашими войсками и российскими войсками. И это очень печально. Много людей погибло в этой схватке", — заявил Трамп на пресс-конференции во Флориде по итогам переговоров с премьер-министром Синдзо Абэ.
Пресс-конференцию транслировали американские телеканалы.
В середине февраля ряд американских СМИ сообщили, что российские военные погибли при ударе коалиции во главе с США по проправительственным силам в Сирии в районе линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат. Глава Пентагона Джеймс Мэттис тогда отметил, что не располагает информацией о гибели россиян в Сирии в результате ударов коалиции.
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