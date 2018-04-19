МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл утверждает, что позиции американских военных в Сирии якобы пытались недавно атаковать "российские наемники".
Поддержка Россией президента Сирии Башара Асада, по словам Митчелла, повысила риск конфронтации с Западом.
"Провалившаяся атака на американские силы российских наемников недавно в Сирии была одним из отрезвляющих примеров такого поведения", — считает дипломат.
Конфликт в Сирии, отметил Митчелл, может быть улажен только в ходе переговоров под эгидой ООН. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон настаивает на том, чтобы Москва была конструктивным участником процесса урегулирования и "привела Асада за стол переговоров".
"До сих пор Россия игнорировала эти призывы и вместо этого стала срывать (переговоры) в Женеве", — заявил Митчелл.
"Очередная дезинформация"
Ранее в феврале международная коалиция во главе с США заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований.
По данным Центрального командования США (CENTCOM), инцидент произошел 7 февраля в восьми километрах к востоку от линии разграничения между правительственными войсками Сирии и SDF.
В заявлении говорилось, что коалиция нанесла удары, "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ*".
В американских СМИ сообщалось, что погибли около 100 бойцов сирийских проправительственных формирований.
Российская версия
По данным Минобороны, в результате атаки были ранены 25 сирийских ополченцев. В военном ведомстве отметили, что причиной инцидента стали не согласованные с Москвой разведывательные действия ополченцев в районе нефтеперерабатывающего завода против "спящей ячейки ИГ*".
При этом Минобороны России, в отличие от Пентагона, заявляло, что обстрел был осуществлен внезапно.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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