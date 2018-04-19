Госдеп обвинил "российских наемников" в атаках на позиции CША в Сирии

Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков. Архивное фото

Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков. Архивное фото

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл утверждает, что позиции американских военных в Сирии якобы пытались недавно атаковать "российские наемники".

Поддержка Россией президента Сирии Башара Асада, по словам Митчелла, повысила риск конфронтации с Западом.

"Провалившаяся атака на американские силы российских наемников недавно в Сирии была одним из отрезвляющих примеров такого поведения", — считает дипломат.

Конфликт в Сирии, отметил Митчелл, может быть улажен только в ходе переговоров под эгидой ООН. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон настаивает на том, чтобы Москва была конструктивным участником процесса урегулирования и "привела Асада за стол переговоров".

"До сих пор Россия игнорировала эти призывы и вместо этого стала срывать (переговоры) в Женеве", — заявил Митчелл.

"Очередная дезинформация"

Заявления Вашингтона о попытках "российских наемников" атаковать позиции США в Сирии — очередная дезинформация, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. США таким образом пытаются выставить Россию в неприглядном свете, считает он.

Ранее в феврале международная коалиция во главе с США заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований.

По данным Центрального командования США (CENTCOM), инцидент произошел 7 февраля в восьми километрах к востоку от линии разграничения между правительственными войсками Сирии и SDF.

В заявлении говорилось, что коалиция нанесла удары, "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ*".

В американских СМИ сообщалось, что погибли около 100 бойцов сирийских проправительственных формирований.

Российская версия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда подтвердила гибель пяти россиян в результате удара коалиции, при этом подчеркнув, что речь не идет о российских военнослужащих.

По данным Минобороны, в результате атаки были ранены 25 сирийских ополченцев. В военном ведомстве отметили, что причиной инцидента стали не согласованные с Москвой разведывательные действия ополченцев в районе нефтеперерабатывающего завода против "спящей ячейки ИГ*".

При этом Минобороны России, в отличие от Пентагона, заявляло, что обстрел был осуществлен внезапно.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>