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Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперт: CША испытывают раздражение в связи с успешной реализацией "Астаны"

22:2918.04.2018
06900
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПригород Дамаска Дума после освобождения от боевиковПригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты испытывают раздражение по поводу успехов в реализации на практике договоренностей, достигнутых в ходе астанинского процесса по урегулированию в Сирии, проходящего без их участия, заявил в среду РИА Новости член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.

Сирийские солдаты на месте разрушенного научно-исследовательского центра в Барзе, Сирия. Архивное фото
© AFP 2018 / Louai Beshara
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Ранее помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что стратегические цели РФ в Сирии не совпадают с американскими, "так как Москва заявляет о желании победить ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ — ред.), но направляет свои бомбы на воюющих против режима и даже гражданских лиц, а также разрушает женевский процесс отдельными направлениями, такими как астанинский процесс, где Москва диктует повестку дня".

"США пытаются подорвать то, что было реализовано и реализацию сейчас на практике того, что было оговорено в ходе астанинского процесса. Этот процесс проходит с участием Ирана, Турции, Сирии, России и сирийской оппозиции. Но там нет США, Великобритании и Франции. Это их раздражает", — сказал Мураховский.

По его словам, никакая позиция США и их заявления и даже удары крылатыми ракетами на астанинские договоренности не повлияют.

Сирийский флаг на разрушенной улице в Восточной Гуте
© AFP 2018 / Louai Beshara
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Собеседник агентства также отметил, что заявления госдепа США о намерении победить ИГ* выглядит так, как будто американцы "машут кулаками после драки, так как большая часть террористов уже уничтожена и ИГ* фактически повержена".

В столице Казахстана Астане прошло уже восемь раундов переговоров по Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, главным решением стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране. Следующая встреча по САР в столице Казахстана ожидается 14-15 мая.

Урегулирование сирийского кризиса обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

Пригород Дамаска Дума после освобождения от боевиков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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