Губернатор Латакии поблагодарил народ и армию России за помощь

Одна из улиц в Латакии. Архивное фото

Одна из улиц в Латакии. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Сирия благодарна российскому народу и армии за помощь, которая оказывается на всем протяжении сирийского конфликта, заявил губернатор сирийской провинции Латакии Ибрагим Салим.

Вечером в среду крупная делегация из Сирии во главе с министром экономики и внешней торговли Самером аль-Халилем прибыла в Крым для участия в Ялтинском международном экономическом форуме.

"От имени всех членов сирийской делегации хочу поблагодарить российское руководство, российский народ и армию за ту неоценимую помощь, которую нам оказывали и продолжаете оказывать на всем протяжении сирийского конфликта", — сказал журналистам Салим.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России.

В этом году форум пройдет с 19 по 21 апреля.