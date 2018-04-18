Участвовавший в съемке "химатаки" в Думе мальчик рассказал ее подробности

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Сирийский мальчик Хасан Диаб, представленный в постановочном ролике "Белых касок" как жертва химатаки в Думе, раскрыл подробности съемок.
"Мы были в подвале. Мама мне сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице, кричали "идите в больницу". Мы побежали в больницу, и как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой. После этого нас положили на кровать с другими людьми", — сказал мальчик в эфире телеканала "Россия 24".
Военный корреспондент телеканала Евгений Поддубный отметил, что мальчика вынудили сниматься в ролике.
"Мальчику нечего было есть, ему за эти съемки предложили риса, фиников и печенье", — рассказал он.
Слова Хасана подтвердил и его отец, добавивший, что никакой
"Когда я узнал, что ребенок в больнице, отпросился с работы и побежал туда. Не было никакого химического оружия. Я курил на улице, ничего не чувствовал. Зашел в госпиталь и увидел свою семью. Боевики дали за участие в этой съемке финики, печенье, рис и всех отпустили домой. Мой ребенок отлично себя чувствовал", — рассказал телеканалу отец мальчика.
Позиция западных стран
МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС России еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03:42 мск до 05:10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, 71 из которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
Свидетельства врачей и местных жителей
Журналисты американского телеканала One America News Network посетили Думу и поговорили в врачами больницы, где снималась "химатака", и жителями города.
По его словам, он опросил еще 40–50 человек по всему городу, и никто из них ничего не слышал про химическую атаку.
Корреспондент рассказал, что ему также удалось побывать на самой площади, где, как утверждалось, была химическая атака, но где он не нашел никак свидетельств, подтверждающих это. Затем он посетил больницу, находившуюся под контролем боевиков, и зашел в комнату, которую показывали в видеороликах и куда, как утверждалось, привозили пострадавших от "химатаки" людей.
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