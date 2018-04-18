В конгрессе США не исключают нового авиаудара по Сирии

ВАШИНГТОН, 18 апр – РИА Новости. США могут нанести по Сирии новый удар в случае повторения инцидентов с химоружием, заявил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Эд Ройс.

Выступая на слушаниях в комитете, Ройс напомнил, что недавний удар США был "законен и оправдан", так как, по его словам, был нанесен в ответ на "варварскую атаку" властей страны с использованием химического оружия.

"Надеюсь, (президент Сирии Башар) Асад понял этот сигнал. Если нет, то могут быть новые (удары)", — сказал Ройс.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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