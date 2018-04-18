Госдеп пригрозил применить силу против России в Сирии

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что США не стремятся к конфронтации с РФ в Сирии, но готовы применить силу при необходимости.

По его словам, Америка "выполнила свою часть по избежанию спирали эскалации" с Москвой. "Мы поддерживали каналы по предотвращению инцидентов, чтобы избежать столкновений во все более перегруженном и сложном боевом пространстве. Эти усилия помогают свести к минимуму риск просчета, непонимания или случайного столкновения", — говорится в письменных показаниях Митчелла перед международным комитетом Палаты представителей США.

Он отметил, что США "не ищут конфронтации", но "готовы применить необходимую и пропорциональную силу для защиты себя".

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