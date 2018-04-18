Минобороны опровергло данные СБУ о переброске бойцов ЧВК "Вагнер" в Сирию

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Минобороны РФ опровергли утверждения Службы безопасности Украины о якобы переброске крейсером "Варяг" в Сирию "боевиков" частной военной компании "Вагнер" с вооружением и боеприпасами.

В ведомстве отметили, что СБУ опубликовала "очередные выбитые псевдопризнания задержанного россиянина о якобы переброске крейсером "Варяг" из Владивостока в Сирию "боевиков ЧВК "Вагнер" с тяжелым вооружением и боеприпасами".

"Малограмотному руководству украинских спецслужб, прежде чем сочинять небылицы, следует консультироваться с командованием ВМС Украины или западными кураторами. Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг" никогда не заходил в сирийский Тартус. Для захода и швартовки боевых кораблей такого водоизмещения в пункте материально-технического обеспечения Тартус попросту нет соответствующих причалов", — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков также разъяснил сообщения о "якобы перевозке тяжелой военной техники", подчеркнув, что у крейсера "Варяг" конструктивно отсутствуют соответствующие грузовые трюмы. "По своему предназначению корабль класса "крейсер" не предназначен и не приспособлен для транспортировки военной техники и других крупногабаритных грузов военного назначения", — заключил он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>