Бывший аналитик Пентагона раскритиковал удар коалиции по Сирии

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Последний удар Запада по Сирии демонстрирует ложные представления американских политиков о том, что при помощи высокоточного оружия они могут свергать правительства и кардинально менять ход конфликтов, заявил РИА Новости аналитик Пентагона в отставке Чак Спинни.

"Я думаю, что эти удары — типичный пример, показывающий, как мы ввели себя в заблуждение идеей, что наши сложные технологии дают нам революционную возможность видеть и понимать нашего противника, идентифицировать критические или жизненно важные пункты его деятельности", — отметил Спинни.

По мнению аналитика, владение высокоточным оружием создает особый тип мировоззрения как в военной, так и в политической сферах. "Это ведет к контрольному мировоззрению в военной сфере, которое влияет на политиков (таких как советник по нацбезопасности Джон Болтон), которые и понятия не имеют о границах возможностей этих технологий", — подчеркнул Спинни.

Эксперт считает, что увлеченность системами дальнего действия и высокоточным оружием породило в умах американских политиков идею, что они могут оказывать немедленное решительное воздействие на страны и конфликты по всему миру.

"Политиканы думают, что могут сидеть в Вашингтоне и поминутно управлять операцией в другой части мира. Такое мировоззрение ведет ко всякого рода опрометчивым идеям контроля за событиями и отправке четких сигналов, к заблуждениям и эскалации", — заключил Спинни.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийскими ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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