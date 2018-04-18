До 80% домов в Ракке разрушены или повреждены, сообщили в ООН

ООН, 18 апр — РИА Новости. До 80 процентов домов в сирийской Ракке разрушены или повреждены после завершения операции возглавляемой США коалиции, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

"Ракка была освобождена от боевиков "Исламского государства"* в октябре, но условия в городе неблагоприятны для возвращения жителей", — заявил Лоукок на заседании Совета Безопасности ООН, которое проводится по инициативе России.

Он уточнил, что в городе много неразорвавшихся снарядов, разрушены инфраструктура, 70-80% домов в Ракке разрушены или повреждены. По его словам, до 95% населения Ракки не обеспечены продовольствием.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о необходимости направить в Ракку оценочную миссию ООН и МККК, чтобы на месте определить гуманитарные нужды населения после окончания операции сил коалиции в районе.

Такая миссия, по словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, состоялась только недавно, "в результате нашего непрекращающегося давления". "Даже за несколько часов специалисты смогли увидеть, что Ракка лежит в руинах, там буквально нет ни одного целого здания. Под завалами по-прежнему горами лежат трупы", — подчеркнул он. Небензя также отметил, что в городе нет электричества, воды и элементарных социальных услуг, не работают школы и больницы.

Российский постпред назвал ситуацию в Ракке "катастрофической". "Коалиция изгнала из города террористов ИГИЛ* более полугода назад, и затем фактически оккупировала эту территорию. Восстановление разрушенного в результате воздушных бомбардировок города не занималась. Люди возвращались на свой страх и риск, подрываясь на минах и самодельных взрывных устройствах. Никто достоверно не знал, что происходит в Ракке", — сказал Небензя.

*Террористические организации, запрещенные в России.