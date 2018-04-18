Небензя: США не удастся "под бомбами" лишить Асада власти в Сирии

ООН, 18 апр — РИА Новости. США не удастся силой лишить президента Сирии Башара Асада власти в стране, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Трудно представить, что после всего, что произошло, сирийские власти испытывают энтузиазм говорить о политическом урегулировании в своей стране по указке западной тройки. Если задача стоит в том, чтобы под бомбами заставить сирийского президента сесть за стол переговоров, представить это, как победу над ним, поскольку он, мол, понимает только силу, а по итогам этих переговоров сместить его и отдать под суд как "военного преступника", о чем прямо грозят из Вашингтона, Лондона и Парижа, то такая задача нереализуема", — сказал российский постпред на заседании Совета Безопасности ООН.