Ким Чен Ын поздравил Асада с 72-й годовщиной независимости Сирии

ТОКИО, 17 апр — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента Сирии Башара Асада с 72-й годовщиной независимости страны и выразил ему свою солидарность, текст послания передало во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ежегодно 17 апреля в Сирии празднуется день вывода последних французских войск из страны. Французский мандат в Сирии и Ливане прекратился в 1943 году, однако французские войска оставались в Сирии вплоть до 17 апреля 1946 года. В Сирии проходят масштабные празднования на фоне побед сирийской армии и удара западной коалиции по сирийским городам в ночь с пятницы на субботу.
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