Источник опроверг информацию о нападении на базу Шайрат в Сирии

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. На военной базе Шайрат была ложная тревога, никакого нападения на Сирию не было. Об этом национальному агентству САНА рассказал сирийский военный источник.
Уточнялось, что жертв и разрушений нет.
Информационный портал "Аль-Масдар" заявлял, что за обстрелом стоит Израиль. По сведениям издания, сирийская армия нанесла ответный удар и запустила ракеты по военным самолетам, атаковавшим авиабазу.
При этом другой источник РИА Новости делал противоположные заявления.
Иран уже пригрозил отреагировать на атаку.
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