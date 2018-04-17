Источник опроверг информацию о нападении на базу Шайрат в Сирии

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. На военной базе Шайрат была ложная тревога, никакого нападения на Сирию не было. Об этом национальному агентству САНА рассказал сирийский военный источник.

В ночь на вторник местное телевидение сообщило, что ПВО Сирии сбили около десяти ракет в районе Хомса, нацеленных на Шайрат. Источник в правительственной армии это подтвердил.

Уточнялось, что жертв и разрушений нет.

Информационный портал "Аль-Масдар" заявлял, что за обстрелом стоит Израиль. По сведениям издания, сирийская армия нанесла ответный удар и запустила ракеты по военным самолетам, атаковавшим авиабазу.

В свою очередь, источник в службе международного аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте сообщил агентству, что самолеты ВВС Израиля не могли нанести удар, так как их не было в воздушном пространстве в момент предполагаемой атаки.

При этом другой источник РИА Новости делал противоположные заявления.

Иран уже пригрозил отреагировать на атаку.

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