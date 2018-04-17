СМИ: российские моряки помешали британской подлодке обстрелять Сирию

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские подводные лодки не позволили британской субмарине принять участие в операции против Сирии. Об этом стало известно The Times.

По информации газеты, британская подлодка класса Astute, вооруженная крылатыми ракетами, была вынуждена маневрировать в противостоянии с одной или двумя российскими субмаринами, которые на Западе называют "Черными дырами" за тишину хода. Ими оказались вышедшие с сирийского Тартуса подводные лодки класса "Кило".

Британским морякам также пришлось уплывать от двух российских фрегатов и противолодочного самолета. В связи с этим субмарине не удалось приблизиться достаточно близко, чтобы ударить по территории Сирии. При этом в течение нескольких дней до этого подлодка пыталась действовать таким образом, чтобы ее не обнаружили.

Разнородные силы

По мнению бывшего командующего Балтфлота адмирала Владимира Валуева, это была грамотно проведенная операция разнородных сил ВМФ России.

"Это высокая оценка действий российских противолодочных сил. Поиск британской подводной лодки в заданном районе с обнаружением и слежением действительно был организован грамотно и проведен успешно", — считает он.

Эксперт подчеркнул, что применялись разнородные силы: надводные, подводные корабли, противолодочная авиация.

"Российские фрегаты загнали британскую субмарину в район действия нашей подводной лодки, которая ее классифицировала и дала контакт самолету. С помощью магнитометра на его борту за этой лодкой можно следить вплоть до ее возвращения в базу", — рассказал Валуев.

По его мнению, британская подлодка смогла бы оторваться от преследования в случае встречи с одиночным надводным кораблем, самолетом либо дизельной субмариной. Так, он отметил, что хотя от противолодочного самолета Ил-38 практически невозможно скрыться, если он уже обнаружил субмарину. Но если этого еще не произошло, "то самое простое — погрузиться на глубину и уйти от обнаружения магнитометром".

"В любом случае пусть наши оппоненты запомнят на будущее: мы за потенциальным противником следили, следим и будем следить", — заключил адмирал.

"Стояли над головой"

Действия российских военных также прокомментировал обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что два российских фрегата "фактически стояли "над головой" у британцев", создавая им такие условия, что запускать ракеты становилось опасно.

"Они это понимали, и, в конце концов, приняли решение отказаться от стрельбы. Эта такая, хоть и очень опасная, но игра была", — сказал Баранец.

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