РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Адмирал рассказал о блокировке ВМФ России британской субмарины близ Сирии

11:5117.04.2018
(обновлено: 11:54 17.04.2018)
0277671
CC0 / U.S. Naval Sea Systems Command Image / Рисунок подводной лодки. Архивное фотоРисунок подводной лодки. Архивное фото
CC0 / U.S. Naval Sea Systems Command Image /

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Британская субмарина класса Astute не смогла нанести ракетный удар по объектам в Сирии в результате грамотно проведенной противолодочной операции разнородных сил ВМФ России в Средиземном море, считает бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

Дизель-электрическая подводная лодка. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
"Очень опасная игра". Эксперт о защите Сирии от удара британских подлодок
По данным Times, вооруженная крылатыми ракетами и торпедами атомная субмарина королевских военно-морских сил Великобритании класса Astute не смогла участвовать в военной операции против Сирии, поскольку была вынуждена маневрировать в противостоянии с российскими подводными лодками. Газета сообщает, что британская подлодка "играла в кошки-мышки" в Средиземном море с одной или, возможно, двумя российскими субмаринами проекта 636.3 класса "Варшавянка", которые западные эксперты называют "Черными дырами" за тишину хода.

Издание отмечает, что британской подлодке также пришлось отрываться от двух российских фрегатов и противолодочного самолета. В связи с этим ей не удалось приблизиться на достаточное расстояние, чтобы нанести удары по Сирии, несмотря на то что до этого субмарина несколько дней пыталась избежать обнаружения.

"Это высокая оценка действий российских противолодочных сил. Поиск британской подводной лодки в заданном районе с обнаружением и слежением действительно был организован грамотно и проведен успешно", — заявил РИА Новости Валуев.

По его словам, "применялись разнородные силы: надводные, подводные корабли и противолодочная авиация". "Такими силами можно организовать поиск подводной лодки с высокой степенью ее обнаружения. Что и было сделано. Российские фрегаты загнали британскую субмарину в район действия нашей подводной лодки, которая ее классифицировала и дала контакт самолету. С помощью магнитометра на его борту за этой лодкой можно следить вплоть до ее возвращения в базу", — отметил адмирал.

Пробили дно
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Пробили дно

Подводная лодка. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Чуприн
Перейти в фотобанк
СМИ: российские "Черные дыры" помешали британской подлодке обстрелять Сирию
Он полагает, что у командира британской подлодки был бы шанс оторваться от преследования в случае встречи с одиночным надводным кораблем, самолетом либо дизельной субмариной.

"Фрегаты могут обнаруживать подлодку буксируемыми гидроакустическими станциями и в режиме шумопеленгования. От противолодочного самолета Ил-38 практически невозможно скрыться, если он явно обнаружил субмарину под перископом и обвеховал ее буями. Если этого не произошло, то самое простое — погрузиться на глубину и уйти от обнаружения магнитометром", — сказал Валуев.

По его мнению, атомная подводная лодка в состоянии оторваться от дизель-электрической в течение четырех-пяти часов. "Запас хода дизельной субмарины зависит от скорости. На скорости три узла она может ходить более пяти суток. На максимальной — считанные часы", — пояснил собеседник агентства.

"В любом случае пусть наши оппоненты запомнят на будущее: мы за потенциальным противником следили, следим и будем следить", — заключил российский адмирал.

США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетно-бомбовые удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Коалиция выпустила более 100 ракет, основная часть которых была перехвачена сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Военная операция в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Ракетные удары по Сирии
Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена