МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Администрация Дональда Трампа рассчитывает созвать военнослужащих из арабских стран на замену американскому военному контингенту в Сирии для стабилизации ситуации на северо-востоке страны, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Газета отмечает, что ранее администрация США обратилась к Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ с просьбой выделить миллиарды долларов на восстановление северной части Сирии. По данным чиновников, руководство страны также хочет, чтобы арабские страны направили в регион военнослужащих.
Как отмечает издание, новая инициатива администрации США направлена на то, чтобы избежать возникновения "вакуума в области безопасности" в Сирии, который может позволить боевикам террористической организации "Исламское государство"* вернуться в регион.
При этом старший научный сотрудник аналитического центра Институт Ближнего востока Чарльз Листер считает, что созыв новых сил проблематичен, потому что "Саудовская Аравия и ОАЭ сохраняют военное присутствие в Йемене, а Египет не захочет защищать территорию, которая не контролируется режимом президента Башара Асада", отмечает издание. Также, по его мнению, арабские страны не согласятся посылать военных в Сирию, если США не сохранят военное присутсвие в стране.
Накануне Белый дом заявил, что США намерены как можно скорее покинуть территорию Сирии. При этом в воскресенье постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли рассказала, что американские войска уйдут из страны только после того, как выполнят все поставленные задачи.
Среди них — победа над террористической организацией "Исламское государство"*, гарантии того, что химическое оружие не несет рисков для США, и отслеживание действий Ирана.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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