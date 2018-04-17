Очередной налет: Сирия вновь подверглась ракетному обстрелу

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на авиабазу Шайрат, армия Арабской республики сбила около десяти ракет на подлете к аэродрому. Об этом РИА Новости сообщил источник в правительственных войсках.
Он также отметил, что зенитчикам удалось отразить десять ракетных ударов.
В свою очередь, сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на корреспондента также подтверждает факт перехвата ракет.
"Система ПВО сбила ракеты, нарушившие воздушное пространство, в районе Хомса", — сообщает агентство.
Также, согласно информации телеканала "Аль-Маядин" в результате попытки обстрела Шайрата не было жертв и разрушений, а все атаки были отражены.
"Аэродромы "Шайрат" и "Тифор" не пострадали… Сирийские силы противовоздушной обороны сбили все вражеские ракеты", — отмечает телеканал.
В Пентагоне на вопрос корреспондента РИА Новости об информации по поводу очередной атаки на Сирию заявили, что США не проводят никаких военных операций в районе авиабазы Шайрат.
Впоследствии, информационный портал "Аль-Масдар" сообщил, что ракеты, нацеленные на сирийскую базу ВВС, были запущены Израилем.
Как позже сообщили арабские телеканалы со ссылкой на представителей в сирийской армии, ракетному обстрелу также подвергся аэродром Думейр в 50 километрах от Дамаска. При этом все три удара были отражены, а жертв и разрушений также не было. По информации телеканала "Аль-Маядин" ракетная атака произошла в то время, когда на аэродроме обсуждалась договоренность о выходе боевиков из района Думейр.
"Ночь Томагавков"
В субботу США, Великобритания и Франция выпустили по правительственным объектам в Сирии сто три крылатые ракеты, включая "Томагавки" морского базирования, управляемые авиабомбы и ракеты "воздух-земля". Предлогом для военной операции стало мнимое применение Дамаском химического оружия в Восточной Гуте.
Военная операция длилась полтора часа. Сирийский Генштаб заявил о нескольких пострадавших. Точные данные о пострадавших отсутствуют.
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