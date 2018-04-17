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Война в Сирии
Война в Сирии

Очередной налет: Сирия вновь подверглась ракетному обстрелу

05:3117.04.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЛокационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии. Архивное фотоЛокационные станции на базе Военно-воздушных сил Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на авиабазу Шайрат, армия Арабской республики сбила около десяти ракет на подлете к аэродрому. Об этом РИА Новости сообщил источник в правительственных войсках.

Дым после ударов в Восточной Гуте на окраине столицы Дамаска. Архивное фото
© AFP 2018 / Stringer
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"Средства ПВО сирийской армии отражают ракетный удар, который наносится по военному аэродрому в провинции Хомс", — заявил собеседник агентства.

Он также отметил, что зенитчикам удалось отразить десять ракетных ударов.

В свою очередь, сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на корреспондента также подтверждает факт перехвата ракет.

"Система ПВО сбила ракеты, нарушившие воздушное пространство, в районе Хомса", — сообщает агентство.

Подводная лодка. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Чуприн
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По данным местных СМИ сирийская система ПВО сбила порядка девяти ракет, нацеленных на авиабазу.

Также, согласно информации телеканала "Аль-Маядин" в результате попытки обстрела Шайрата не было жертв и разрушений, а все атаки были отражены.

"Аэродромы "Шайрат" и "Тифор" не пострадали… Сирийские силы противовоздушной обороны сбили все вражеские ракеты", — отмечает телеканал.

В Пентагоне на вопрос корреспондента РИА Новости об информации по поводу очередной атаки на Сирию заявили, что США не проводят никаких военных операций в районе авиабазы Шайрат.

Зенитный огонь над Дамаском, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
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"В данном районе в настоящее время военных действий США не ведется. Дополнительных деталей мы предоставить на данный момент не можем", — сказала представитель военного ведомства.

Впоследствии, информационный портал "Аль-Масдар" сообщил, что ракеты, нацеленные на сирийскую базу ВВС, были запущены Израилем.

Как позже сообщили арабские телеканалы со ссылкой на представителей в сирийской армии, ракетному обстрелу также подвергся аэродром Думейр в 50 километрах от Дамаска. При этом все три удара были отражены, а жертв и разрушений также не было. По информации телеканала "Аль-Маядин" ракетная атака произошла в то время, когда на аэродроме обсуждалась договоренность о выходе боевиков из района Думейр.

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

"Ночь Томагавков"

В субботу США, Великобритания и Франция выпустили по правительственным объектам в Сирии сто три крылатые ракеты, включая "Томагавки" морского базирования, управляемые авиабомбы и ракеты "воздух-земля". Предлогом для военной операции стало мнимое применение Дамаском химического оружия в Восточной Гуте.

Сирийские военные на боевой позиции в городе Дума
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Согласно данным Минобороны России, сирийская ПВО отразила все 46 ракет, нацеленных на аэродромы Дювали, Думейр, Блэи и Шайрат. Хомса достигли три из 16 ракет, а неиспользуемый аэродром Мезза поразили четыре из девяти. Также удалось сбить семь из 30 ракет, выпущенным по объектам в районе населенных пунктов Барз и Джармани. В общей сумме Сирия сбила 71 из 103 крылатых ракет.

Военная операция длилась полтора часа. Сирийский Генштаб заявил о нескольких пострадавших. Точные данные о пострадавших отсутствуют.

Военная операция в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Ракетные удары по Сирии

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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