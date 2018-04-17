МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Информационный портал Аль-Масдар со ссылкой на военный источник сообщил, что силы ПВО Сирии совершили пуск нескольких ракет по военным самолетам, нарушившим сирийское воздушное пространство.

По данным портала, самолеты вошли в воздушное пространство Сирии со стороны Ливана. Источник отметил, что сирийское ПВО выпустило несколько ракет по самолетам в восточной части Дамаска. По словам источника портала, ВС Сирии предполагают, что это израильские самолеты.

Официальным комментарием сирийской армии РИА Новости к настоящему моменту не располагает.

Ранее в понедельник сирийское национальное агентство САНА сообщило, что система ПВО Сирии сбила ракеты в районе Хомса. Источник в армии САР подтвердил РИА Новости, что на подлете к аэродрому сбиты около 10 ракет.

Представитель Пентагона в свою очередь заявил РИА Новости, что США не проводят никаких военных операций в районе базы сирийских ВВС Шайрат.