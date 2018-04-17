Ракеты по авиабазе Шайрат выпустил Израиль, сообщили СМИ

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Сирийские вооруженные силы заявили, что ракеты, нацеленные на военную базу в провинции Хомс, были выпущены Израилем, сообщает информационный портал Аль-Масдар.

Комментарием армии Израиля РИА Новости к настоящему моменту не располагает.

Ранее в понедельник сирийское национальное агентство САНА сообщило, что система ПВО Сирии сбила ракеты в районе Хомса. Источник в армии САР сообщил РИА Новости, что на подлете к аэродрому сбиты около 10 ракет.

Представитель Пентагона в свою очередь заявил РИА Новости, что США не проводят никаких военных операций в районе базы сирийских ВВС Шайрат.