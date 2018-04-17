Сирийская система ПВО полностью отразила новый ракетный удар, сообщили СМИ

КАИР, 17 апр – РИА Новости. Сирийские системы ПВО отразили атаки на базы ВВС, жертв и разрушений нет, сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Маядин".
Ранее в понедельник сирийское национальное агентство САНА сообщило, что система ПВО Сирии сбила ракеты в районе Хомса. Источник в армии САР сообщил РИА Новости, что на подлете к аэродрому сбиты около 10 ракет.
Представитель Пентагона в свою очередь заявил РИА Новости, что США не проводят никаких военных операций в районе базы сирийских ВВС Шайрат.
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