Пентагон настаивает, что в Сирии произошла химическая атака

ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Пентагон настаивает на том, что "большой объем информации" свидетельствует об использовании сирийским правительством химического оружия при атаке на город Дума 7 апреля 2018 года.
Как заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Эдриан Рэнкин-Гэллоуэ, "значительный объем информации указывает на то, что сирийский режим использовал хлор при бомбардировке Думы, в то время как некоторая дополнительная информация указывает, что также использовалось нервно-паралитическое вещество зарин".
"Видео и изображения показывают остатки по крайней мере двух бочковых бомб с хлором после совершенной атаки с характеристиками, схожими с бочковыми бомбами с хлором, применяемыми в ходе прошлых атак. Кроме того, большой объем высококачественных, надежных фотографий и видео из Думы ясно документирует наличие пострадавших, которые страдают от удушья и вспенивания в области рта, без видимых признаков внешних ран", — пояснил собеседник агентства.
Гатилов напомнил, что Москва с недоумением восприняла заявление ВОЗ от 11 апреля о 500 пострадавших в результате предположительного применения химического оружия в сирийской Думе. РФ указала руководству ВОЗ на неправомерность таких заявлений, которые не основываются на объективных фактах.
Далее Рэнкин-Гэллоуэ отметил, что свидетели якобы видели несколько правительственных вертолетов Ми-8, пролетающих над Думой 7 апреля. "Многочисленные очевидцы подтверждают, что из этих вертолетов были сброшены бочковые бомбы. Фотографии бочковых бомб, сброшенных в Думе, близко соответствуют тем, которые ранее использовались режимом. Эти бочкообразные бомбы были вероятным источником химической атаки", — продолжил представитель Пентагона.
Помимо этого, как говорит Рэнкин-Гэллоуэ, сведения о химатаке также есть от "надежных" разведывательных источников.
США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
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