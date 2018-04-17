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Война в Сирии
Война в Сирии

Пентагон настаивает, что в Сирии произошла химическая атака

Сюжет:
Ракетный удар по Сирии (423)
01:0817.04.2018
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© AP Photo / Hassan AmmarУдар коалиции в Дамаске, Сирия. Архивное фотоУдар коалиции в Дамаске, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar

ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Пентагон настаивает на том, что "большой объем информации" свидетельствует об использовании сирийским правительством химического оружия при атаке на город Дума 7 апреля 2018 года.

Сирийский флаг на разрушенной улице в Восточной Гуте. Архивное фото
© AFP 2018 / Louai Beshara
Американские журналисты не нашли свидетельств химатаки в Думе
Ранее журналисты американского телеканала One America News Network посетили сирийский город Дума и не обнаружили там следов применения химического оружия. В это же время журналисты агентства Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на очевидцев сообщают, что химическая атака была, но организована она была "Армией Ислама" ("Джейш аль-Ислам"), а не сирийским правительством, на чем настаивают западные страны. Российские официальные лица заявляли, что в сирийской Думе имела место инсценировка, там не использовалось химическое оружие. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, организация "Белые каски" причастна к этой постановке.

Как заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона Эдриан Рэнкин-Гэллоуэ, "значительный объем информации указывает на то, что сирийский режим использовал хлор при бомбардировке Думы, в то время как некоторая дополнительная информация указывает, что также использовалось нервно-паралитическое вещество зарин".

"Видео и изображения показывают остатки по крайней мере двух бочковых бомб с хлором после совершенной атаки с характеристиками, схожими с бочковыми бомбами с хлором, применяемыми в ходе прошлых атак. Кроме того, большой объем высококачественных, надежных фотографий и видео из Думы ясно документирует наличие пострадавших, которые страдают от удушья и вспенивания в области рта, без видимых признаков внешних ран", — пояснил собеседник агентства.

Подводная лодка. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Чуприн
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В Пентагоне также напомнили о заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая ранее сообщила о своей озабоченности по поводу предполагаемых химических атак в Сирии. При этом, как сообщил журналистам постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов по итогам встречи с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом, организация направила делегацию в сирийскую Думу для оценки медицинской обстановки в связи с вероятным применением там химического оружия, после чего она обещала скорректировать свои заявления.

Гатилов напомнил, что Москва с недоумением восприняла заявление ВОЗ от 11 апреля о 500 пострадавших в результате предположительного применения химического оружия в сирийской Думе. РФ указала руководству ВОЗ на неправомерность таких заявлений, которые не основываются на объективных фактах.

Далее Рэнкин-Гэллоуэ отметил, что свидетели якобы видели несколько правительственных вертолетов Ми-8, пролетающих над Думой 7 апреля. "Многочисленные очевидцы подтверждают, что из этих вертолетов были сброшены бочковые бомбы. Фотографии бочковых бомб, сброшенных в Думе, близко соответствуют тем, которые ранее использовались режимом. Эти бочкообразные бомбы были вероятным источником химической атаки", — продолжил представитель Пентагона.

Помимо этого, как говорит Рэнкин-Гэллоуэ, сведения о химатаке также есть от "надежных" разведывательных источников.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Соединенные Штаты уверены, что сирийский режим использовал хлор в Думе 7 апреля, чтобы убить десятки и ранить сотни людей", — добавил он.

США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Военная операция в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Ракетные удары по Сирии

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