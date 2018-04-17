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Война в Сирии
Война в Сирии

Американские журналисты не нашли свидетельств химатаки в Думе

Сюжет:
Ракетный удар по Сирии (423)
01:0217.04.2018
111182
© AFP 2018 / Louai Beshara Сирийский флаг на разрушенной улице в Восточной Гуте. Архивное фотоСирийский флаг на разрушенной улице в Восточной Гуте. Архивное фото
© AFP 2018 / Louai Beshara

ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Журналисты американского телеканала One America News Network посетили сирийский город Дума и не обнаружили там следов применения химического оружия.

Подводная лодка. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Чуприн
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Ранее о том, что в Думе 7 апреля было применено химическое оружие, сообщили ряд общественных организаций, включая "Белые каски", которые возложили ответственность за атаку на власти Сирии. Эти обвинения стали основанием для США, Великобритании и Франции для нанесения удара по сирийским объектам, где, как утверждалось, производилось химоружие. В минобороны РФ заявили, что никаких следов такой атаки они в Думе не обнаружили, и назвали соответствующие видеокадры постановочными.

Опрос жителей

Журналист телеканала Пирсон Шарп сообщил в прямом эфире, что вместе с представителями властей Сирии посетил место предполагаемой химатаки и побеседовал с местными жителями, но никто из них не подтвердил факт инцидента.

"Я поговорил примерно с десятью жителями района, который находится в квартале, где предположительно была совершена атака. Никто из людей, с которыми я говорил, не сказал, что видел или слышал что-то о химической атаке. Они сказали, что в тот день в этом районе все было как всегда и ничего необычного они не заметили", — рассказал корреспондент.

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© Sputnik / Виктор Толочко
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По его словам, он также опросил еще 40-50 человек по всему городу и никто из них ничего не слышал про химическую атаку.

"Когда я спросил их, что это была за атака, по их мнению, они сказали, что это была постановка боевиков, которые занимали в то время город… Когда я спросил, зачем, мне ответили, что это потому, что боевики были в отчаянии и им нужна была уловка, чтобы скрыться от сирийской армии, которая наседала на них", — сказал Шарп.

Свидетельства врачей

Корреспондент рассказал, что ему удалось побывать на самой площади, где, как утверждалось, была химическая атака, но где он не нашел никак свидетельств, подтверждающих это. Затем он посетил больницу, находившуюся под контролем боевиков, и зашел в комнату, которую показывали в видеороликах и куда, как утверждалось, привозили пострадавших от химатаки людей.

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"Я поговорил с одним из врачей… В тот день, во время атаки, он был на дежурстве. Я спросил, что он тогда видел. Он сказал, что это был обычный день, но было очень пыльно, многие приходили с кашлем, с раздражением (дыхательных путей), но других травм не было… Внезапно в комнату ворвалась группа неизвестных с криками, что произошла химическая атака. Они принесли людей, которые, как утверждалось, пострадали, и стали поливать их водой из шлангов… Врачи стали оказывать людям помощь, а эти неизвестные, которые принесли пострадавших, стали все снимать на видео", — рассказал корреспондент.

Со ссылкой на очевидцев журналист рассказал, что после того, как неизвестные провели видеосъемку, они "собрались и ушли, и на этом все кончилось".

"Врач рассказал, что когда люди были (в больнице), он не видел никаких признаков химической атаки… Люди, которые пришли, выглядели полностью здоровыми", — добавил корреспондент.

"Умеренная оппозиция"

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Сотрудник телеканала также сообщил, что интересовался мнением местных жителей об "умеренной оппозиции", которая контролировала город. "Они сказали, что нет такой умеренной оппозиции, а люди, при которых они (сирийцы) жили, морили их голодом до смерти… Боевики не давали им еды, лекарств, все забирали себе, и, как говорят, если кто-то жаловался, то они убивали его самого и его семью", — сказал Шарп.

Сотрудник телеканала добавил, что местные жители благодарны президенту Сирии Башару Асаду за освобождение города.

Корреспондент рассказал также, что посетил бывший "штаб боевиков" группировки "Джейш аль-Ислам", которая ранее контролировала Думу. Шарп сообщил, что видел там туннели и цеха по производству оружия, "целые комнаты, набитые минометами".

Шарп отметил, что в ходе своей поездки в Думу он сам выбирал людей, с которыми общался и которых опрашивал. "Это не пропаганда, в которой обвиняют, это просто факты, которые мы обнаружили на месте, то, что мы видели своими глазами", — сказал корреспондент.

Зенитный огонь над Дамаском, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar
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Взгляд других СМИ

Американское агентство Associated Press также в понедельник рассказало о поездке в Думу, которую организовали власти Сирии.

Корреспондент агентства ссылается на разговор с местным жителем Халедом Махмудом Нусейром, который утверждал, что его жена и дочери погибли в результате химатаки. Однако вину за произошедшее мужчина возлагает на боевиков из "Армии Ислама", так как на месте инцидента был обнаружен неповрежденный баллон с ядовитым газом, который наверняка был бы разрушен в случае, если бы его сбросили с вертолета сирийской армии. Эту информацию агентству подтвердили еще два человека, которых корреспондент не называет.

Также СМИ приводит слова медика, который чувствовал запах хлора, а также слова людей, которые слышали, как кричали "хлор" во время инцидента.

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Канал One America News Network

Кабельный телеканал One America News Network был основан в 2013 году, главный офис находится в Сан-Диего в Калифорнии. Согласно информации на сайте канала, он принадлежит частной компании Herring Networks, Inc., которая позиционирует себя как "независимая медиаорганизация".

Канал ориентирован на консервативную и правоцентристскую аудиторию. В ходе избирательной кампании 2016 года он поддерживал Дональда Трампа.

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© РИА Новости, Инфографика
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Ракетные удары по Сирии

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Война в Сирии
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Михаил Левин
Эти мнения тоже объявят секретными и они учитываться не будут. Назначение виновного не пересматривается. Не может же Америка признать, что атаки со стороны Асада не было, не солидно будет, что люди подумают.
01:18
17.04.2018
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