Американские журналисты не нашли свидетельств химатаки в Думе

ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Журналисты американского телеканала One America News Network посетили сирийский город Дума и не обнаружили там следов применения химического оружия.
Опрос жителей
Журналист телеканала Пирсон Шарп сообщил в прямом эфире, что вместе с представителями властей Сирии посетил место предполагаемой химатаки и побеседовал с местными жителями, но никто из них не подтвердил факт инцидента.
"Я поговорил примерно с десятью жителями района, который находится в квартале, где предположительно была совершена атака. Никто из людей, с которыми я говорил, не сказал, что видел или слышал что-то о химической атаке. Они сказали, что в тот день в этом районе все было как всегда и ничего необычного они не заметили", — рассказал корреспондент.
"Когда я спросил их, что это была за атака, по их мнению, они сказали, что это была постановка боевиков, которые занимали в то время город… Когда я спросил, зачем, мне ответили, что это потому, что боевики были в отчаянии и им нужна была уловка, чтобы скрыться от сирийской армии, которая наседала на них", — сказал Шарп.
Свидетельства врачей
Корреспондент рассказал, что ему удалось побывать на самой площади, где, как утверждалось, была химическая атака, но где он не нашел никак свидетельств, подтверждающих это. Затем он посетил больницу, находившуюся под контролем боевиков, и зашел в комнату, которую показывали в видеороликах и куда, как утверждалось, привозили пострадавших от химатаки людей.
Со ссылкой на очевидцев журналист рассказал, что после того, как неизвестные провели видеосъемку, они "собрались и ушли, и на этом все кончилось".
"Врач рассказал, что когда люди были (в больнице), он не видел никаких признаков химической атаки… Люди, которые пришли, выглядели полностью здоровыми", — добавил корреспондент.
"Умеренная оппозиция"
Сотрудник телеканала добавил, что местные жители благодарны президенту Сирии Башару Асаду за освобождение города.
Корреспондент рассказал также, что посетил бывший "штаб боевиков" группировки "Джейш аль-Ислам", которая ранее контролировала Думу. Шарп сообщил, что видел там туннели и цеха по производству оружия, "целые комнаты, набитые минометами".
Шарп отметил, что в ходе своей поездки в Думу он сам выбирал людей, с которыми общался и которых опрашивал. "Это не пропаганда, в которой обвиняют, это просто факты, которые мы обнаружили на месте, то, что мы видели своими глазами", — сказал корреспондент.
Американское агентство Associated Press также в понедельник рассказало о поездке в Думу, которую организовали власти Сирии.
Корреспондент агентства ссылается на разговор с местным жителем Халедом Махмудом Нусейром, который утверждал, что его жена и дочери погибли в результате химатаки. Однако вину за произошедшее мужчина возлагает на боевиков из "Армии Ислама", так как на месте инцидента был обнаружен неповрежденный баллон с ядовитым газом, который наверняка был бы разрушен в случае, если бы его сбросили с вертолета сирийской армии. Эту информацию агентству подтвердили еще два человека, которых корреспондент не называет.
Также СМИ приводит слова медика, который чувствовал запах хлора, а также слова людей, которые слышали, как кричали "хлор" во время инцидента.
Кабельный телеканал One America News Network был основан в 2013 году, главный офис находится в Сан-Диего в Калифорнии. Согласно информации на сайте канала, он принадлежит частной компании Herring Networks, Inc., которая позиционирует себя как "независимая медиаорганизация".
Канал ориентирован на консервативную и правоцентристскую аудиторию. В ходе избирательной кампании 2016 года он поддерживал Дональда Трампа.
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