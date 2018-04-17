МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Британская подлодка не смогла участвовать в военной операции против Сирии, поскольку была вынуждена маневрировать в противостоянии с российскими субмаринами, пишет Times со ссылкой на источники.

Газета сообщает, что британская подлодка класса Astute, вооруженная крылатыми ракетами "играла в кошки-мышки" в Средиземном море с одной или, возможно, двумя российскими субмаринами, которые западные эксперты называют "Черными дырами" за тишину хода.

Издание отмечает, что британской подлодке также пришлось уплывать и от двух российских фрегатов и противолодочного самолета. В связи с этим подводной лодке не удалось приблизиться на достаточное расстояние, чтобы нанести удары по Сирии, несмотря на то, что до этого субмарина несколько дней пыталась избежать обнаружения.

По данным издания, "Черными дырами" оказались вышедшие с сирийского Тартуса подводные лодки Kilo класса по классификации НАТО. Два дизельных генератора и электропривод позволяют каждой из них плыть с огромной скоростью. Эти подлодки вооружены торпедами, крылатыми и противолодочными ракетами.

США, Британия и Франция в субботу нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Коалиция выпустила более 100 ракет, основная часть которых была перехвачена сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

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